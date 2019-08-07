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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gazişehir Gaziantep Düzce kampını tamamladı

Gazişehir Gaziantep Düzce kampını tamamladı

- Teknik Direktör Marius Sumudica'nın açıklamaları - Teknik Direktör Marius Sumudica:"Biraz zamana ihtiyacımız var. İlk hedefimiz takımı ligde ve yüksek yerlerde tutmak"DÜZCE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, "Biraz zamana ihtiyacımız var. İlk hedefimiz takımı ligde ve yüksek yerlerde tutmak." dedi.
Düzce 'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde bulunan Gaziantep ekibi, kamp çalışmalarını tamamladı.Otobüsle tesislerden ayrılan kafile, yarın yapacakları iznin ardından Gaziantep'teki kulüp tesislerinde tekrar bir araya gelecek. - "Forvet ve kanatlara takviye yapacağız"AA muhabirine kamp çalışmalarını değerlendiren Sumudica, birçok yeni oyuncuyu bünyelerine kattıklarını belirtti.
Çok zor bir dönemden geçtiklerini anlatan Sumudica, "Aramıza yeni oyuncular katıldı, çoğunlukla yeni oyuncular var. Takımı bir araya getirmek için zamanımız vardı, bunu başardık. Takımın yüzde 70'ini tamamladık, forvet ve kanatlara takviye yapacağız. Başkanımız ve yöneticilerin sıkı çalıştığını biliyorum. Ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar ve iyi oyuncuları takımımıza katacaklar." diye konuştu.
Hedeflerinin iyi futbol oynatarak güzel sonuçlar almak olduğunu vurgulayan Sumudica, şunları kaydetti:"Çok kolay değil, zamana ihtiyacımız var. Takımın iyi olup olmadığını aldığımız sonuçlarla göreceğiz. As başkanımız ve başkanımız ile görüş alışverişi yaptık. Gelecek oyuncularla beraber kafamdaki takım kurulmuş olacak. Festival gibi düşünün, herkes ilk başta birbirini tanımaz, zaman ilerledikçe birbirleri ile yakınlaşıp kaynaşırlar. Biraz zamana ihtiyacımız var. İlk hedefimiz takımı ligde ve yüksek yerlerde tutmak. İyi futbol oynayıp iyi sonuçlarla daha fazla yukarı çıkıp tehlikeli alandan uzaklaşmak. Aramıza 16 - 17 yeni oyuncu katıldı, kolay değil."

Alışveriş Muhabir Teknik Direktör Görece Rektör 

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