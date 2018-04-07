Gaziantepspor - Adanaspor maçının ardından Haberi

-Gaziantepspor Teknik Direktörü Faik Demir'in açıklamaları



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- Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Gaziantepspor sahasında Adanaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından her iki teknik direktör açıklamalarda bulundu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Adanaspor Teknk Direktörü Eyüp Arın, “Gaziantepsporlu oyuncular onur savaşı verdiler. Onların hepsinin ayrı bir yeri var. İki haftadır aldığımız puanlar nefes almamızı sağladı. İşimizi ciddi yapmak zorundayız. Erken bulduğumuz gol, oyuncularımızın rehavete kapılmasını sağladı. Gaziantepspor bizi zorladı. İkinci golü attıktan sonra dirençleri bozuldu. Oyuncularımı kutluyorum ancak onur mücadelesi veren Gaziantepspor'u ayrıca kutluyorum“ dedi.

Gaziantepspor cephesi Gaziantepspor Teknik Direktörü Faik Demir ise, “Oyuna başlamadan önce oyuncularımla konuştuk. Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Kazandığımız topları iyi değerlendiremedik. Beklemediğimiz bir bölgeden gol oldu. İkinci yarı futbol adına pozitif bir maç çıkardık. Pozisyonlarımız vardı. Ancak böyle anlarda deneyim ve tecrübe devreye giriyor. Şans bizden yana değildi. Adanaspor'u tebrik ediyorum. Bu sıkıntılı süreçte oynadıkları performanstan dolayı da oyuncularımı kutluyorum. Hepsinin alnından öpüyorum. 86. dakikaya kadar 1-0 gerideydik, daha sonra peş peşe goller yedik. Yolumuza devam edeceğiz“ diye konuştu.



