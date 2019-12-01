'Gaziantep Tek Yürek, Kırımızı Siyaha Tam Destek' kampanyasının tanıtımı yapıldı Haberi

-Başkan ve katılımcıların SMS göndermesi

-Başkan Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları

-Gaziantep Valisi Davut Gül'ün açıklamaları

-Mehmet Tahmazoğlu'nun açıklamaları

-Detay görüntüler



- "Gaziantep Tek Yürek, Kırımızı Siyaha Tam Destek" kampanyasının tanıtımı yapıldı- Başkan ve basın mensupları kameralar önünde Gaziantep FK için SMS gönderdi GAZİANTEP



- Gaziantep Futbol Kulübü’nün başlattığı "Gaziantep Tek Yürek, Kırımızı Siyaha Tam Destek" kampanyasının tanıtımı yapıldı. Ulusal ve yerel basın mensuplarının katıldığı tanıtım toplantısında Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi öncülüğünde tüm basın mensupları ve protokol SMS kampanyasına destek olarak 10’ar TL bağış yaptı. Gaziantep Futbol Kulübü’nün takımı finansal anlamda rahatlatmak ve şehrin takımı sahiplenmesi için başlattığı "Gaziantep Tek Yürek, Kırımızı Siyaha Tam Destek" kampanyasının basın tanıtımı yapıldı. Gaziantep’te bir lokantada yapılan tanıtım toplantısına Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye’nin önde gelen spor yazarları, yorumcuları ile yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.

Toplantıda kampanya için Gaziantep ve İstanbul'da gala gecesi düzenleneceği de açıklandı. Başkan, protokol ve basın mensupları beraber SMS gönderdi Toplantıda "Gaziantep Tek Yürek, Kırımızı Siyaha Tam Destek" kampanyasının tanıtımı yapılırken Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin protokol üyelerinden ve basın mensuplarından kulübe destek olmaları için SMS göndermelerini istemesi renkli görüntüler oluşturdu. Başkan Büyükekşi’nin davetiyle ellerine telefonlarını alan basın mensupları ve protokol üyeleri kameralar önünde SMS kampanyasına destek olarak 10’ar TL bağış yaptı. Kampanyaya üç şekilde katılım sağlanacak Tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Takımımızı tüm şehirle kaynaştırmak için bir kampanya başlattık. Bu kampanyaya destek vermek isteyenler üç şekilde kampanyaya katılım sağlayabilecek. Bunlardan birincisi az önce beraber yaptığımız SMS ile destek olmak. İkinci destek şeklimiz ise forma alımı. Şuan bunun için 150 bin forma yaptırıyoruz. Bu formalarımız mağazalarımızda ve internet sitelerimizden 100 TL bedelle satışa sunucağız. Üçüncü destek şekli ise üç banka hesabında bulunan Gaziantep Futbol Kulübü hesaplarına TL, Dolar, Euro olarak bağış yapılmasıdır" dedi.

Mehmet Büyükekşi: "Gaziantep ve İstanbul’da gala gecesi düzenleyeceğiz" Kampanya kapsamında Gaziantep ve İstanbul’da iki gala gecesi düzenleyeceklerini de açıklayan Büyükekşi, "Biz bu kampanya ile birlikte 18 Aralık’ta Gaziantep’te yaklaşık bin kişinin katılacağı önemli bir gala gecesi düzenleyeceğiz. Burada sanatçılarımız Muazzez Ersoy ve Mustafa Keser de sahne alacak. Burada Gaziantep’teki iş adamlarını, esnafları, bürokratları, memurları yan herkesi ağırlayacağız ve orada forma satışı gerçekleştireceğiz. 21 Aralık’ta ise İstanbul’da beş yüz kişinin katılacağız ikinci bir gala gecesi düzenleyerek forma satışı yapacağız. Biz bu kampanyayı büyüterek devam ettirmek istiyoruz. Buradaki amacımız kulübe sadece maddi olarak destek sağlamak değil. Önemli olan miktar ne olursa olsun her kesimden katkı sağlamasını mümkün kılmak ve bir sahiplenme duygusu oluşturmaktır" ifadelerini kullandı. Davut Gül: "Gaziantep’in tamamının sahiplenmesi lazım" Gaziantep Valisi Davut Gül de yaptığı konuşmada kampanyaya herkesin destek vermesi gerektiğini aktararak, "Bu kampanyayı Gaziantep’in tamamının sahiplenmesi lazım. Herkeste mutlaka Gaziantep Futbol Kulübü’nün renklerinin olması lazım çünkü bu kulübün kapısı imkanı olan herkese açık. Bu yüzden bu takıma destek olmamızı ve geçmişte yaşadığımız olumsuz tecrübelerin tekrar yaşanmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Şahinbey Belediyesi öğrenciler için forma alacak Toplantıda açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, "Şehrimizin takımı olan Gaziantep Futbol Kulübü’ne elimizden gelen desteği sağlayacağız. Bu anlamda biz de belediye olarak Şahinbey’deki okullarımızda okuyan öğrencilerimize dağıtılmak üzere forma satıl alacağız" diye konuştu.





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