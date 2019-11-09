Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından - Marius Sumudica - GAZİANTEP

Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından - Marius Sumudica - GAZİANTEP

- Gaziantep FK - Galatasaray maçının ardından - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın açıklamalarıMaçın ardından - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica:"Rakibimizin İspanya'da 6 - 0 kaybetmesi bizim için kötü oldu. Biz Real Madrid değiliz, ben de Zidane değilim"GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'de Galatasaray'a 2 - 0 yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sumudica, kendilerinden daha iyi bir takıma karşı kaybettiklerini dile getirdi.Forvetsiz maça çıktıklarını ifade eden Sumudica, şunları kaydetti:"Oyunu 1,70 boyundaki iki uç oyuncuyla tamamladık. Muhammet Demir ve Muğdat Çelik sakat. Henüz 20. dakikada Kayode, 'Beni değiştirin' diye kenara işaret ediyor. Maça dörtlü defansla başladım, rakibimiz ise üç stoperle başladı.
Ben takımı üç stoperle oynattığım zaman herkes bana karşıydı. İkinci yarıda üçlüye döndük ve daha iyi oynamaya başladık. Bununla beraber fırsatlar da yakaladık. Daha farklı bir maç olabilirdi. Rakibimizin İspanya'da 6 - 0 kaybetmesi bizim için kötü oldu. Biz Real Madrid değiliz, ben de Zidane değilim. Rakibimizin piyasa değeri ortada, bizimki de ortada. Bizden kat kat daha değerli bir takım vardı karşımızda."

Basın Toplantısı Toplantı İspanya Rektör 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Süper Kupa Madrid'in!Süper Kupa Madrid'in!
Barcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye KatladıBarcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye Katladı
İspanya -Türkiye Euro 2016İspanya -Türkiye Euro 2016
Gran Canaria-Galatasaray OdebankGran Canaria-Galatasaray Odebank
Barcelona Real Madrid: 1-2 Maç SonucuBarcelona Real Madrid: 1-2 Maç Sonucu
Arda Turan İlk Maçına çıktıArda Turan İlk Maçına çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı