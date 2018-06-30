Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gazi Koşusu’nda sona doğru Haberi

Gazi Koşusu’nda sona doğru Haberi

Serdar Adalı'nın açıklamaları

Hipodrom Yarış Jokey Piknik Alanı Basın Mensupları 

-Ahmet Çelik'in açıklamaları
-Detay

- İSTANBUL

- Türkiye Jokey Kulübü tarafından 92. kez koşulacak Gazi Koşusu’nda yer alacak safkan sahipleri, antrenörler ve jokeyler Veliefendi Hipodromu’ndaki kahvaltı organizasyonda bir araya geldi. Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu, 21 tayın katılımıyla yarın saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. Bu koşu öncesinde Türkiye Jokey Kulübü, katılımcı safkanların sahipleri, antrenörleri ve jokeylerine yönelik kahvaltı organizasyonu düzenledi.
Serdar Adalı: “Bütün İstanbulluları bekliyoruz” Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdar Adalı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gazi Koşusu’nda yarışacak herkese başarılar diledi. Adalı, “Atçılığımızın bayramı niteliğinde bir gün. 92.’sini koşacağız. Hipodromda çeşitli etkinlikler olacak. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Özellikle çocukları ile beraber bekliyoruz. Çok güzel bir piknik alanımız var. Saat 14.00’de yarışlar başlayacak. Günün önemli olayı Gazi Kupası. Herhangi bir değişiklik yok. Misafirlerimizin park yerinden dolayı arabasız gelmelerini tercih ederiz. Metrobüs ve otobüs duraklarından hipodroma servisler olacak” şeklinde konuştu.
Ahmet Çelik: “Yarın kazanırsam ilk kez 4 kez üst üste kazanan olacağım” Gazi Koşusu’nun son 3 senedir galibi olan Ahmet Çelik ise bu koşunun büyük heyecan olduğunu belirterek, “Bütün atçıların, jokeylerin ve antrenörlerin hayali Gazi Koşusu'dur. Biz ne kadar büyük yarışlar kazansak da bir jokeyde Gazi Koşu kazanmadığı zaman burukluk hisseder. Gazi Koşusu’nda at binmek şeref iken üst üste 3 sene kazanmak herkese nasip olmaz. O yönden çok şanslıyım. Üç sene üst üste 3 kez rahmetli Ekrem Kurt kazanmıştı. Eğer yarın şans bizden yana olursa kazanırsak 4’te 4 yaparsak gerçekten zor bir rekor olacak” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Fenerbahçe Kongresi'nde GerginlikFenerbahçe Kongresi'nde Gerginlik
Nusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf ÇektirdiNusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf Çektirdi
Real Madrid - Liverpool Maçından KarelerReal Madrid - Liverpool Maçından Kareler
Fenerbahçe - Real Madrid Maçından KarelerFenerbahçe - Real Madrid Maçından Kareler
Galatasaray TT Stadında Şampiyonluğu KutluyorGalatasaray TT Stadında Şampiyonluğu Kutluyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı