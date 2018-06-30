Gazi Koşusu’nda sona doğru

-Ahmet Çelik'in açıklamaları

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- İSTANBUL



- Türkiye Jokey Kulübü tarafından 92. kez koşulacak Gazi Koşusu’nda yer alacak safkan sahipleri, antrenörler ve jokeyler Veliefendi Hipodromu’ndaki kahvaltı organizasyonda bir araya geldi. Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu, 21 tayın katılımıyla yarın saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. Bu koşu öncesinde Türkiye Jokey Kulübü, katılımcı safkanların sahipleri, antrenörleri ve jokeylerine yönelik kahvaltı organizasyonu düzenledi.

Serdar Adalı: “Bütün İstanbulluları bekliyoruz” Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdar Adalı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gazi Koşusu’nda yarışacak herkese başarılar diledi. Adalı, “Atçılığımızın bayramı niteliğinde bir gün. 92.’sini koşacağız. Hipodromda çeşitli etkinlikler olacak. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Özellikle çocukları ile beraber bekliyoruz. Çok güzel bir piknik alanımız var. Saat 14.00’de yarışlar başlayacak. Günün önemli olayı Gazi Kupası. Herhangi bir değişiklik yok. Misafirlerimizin park yerinden dolayı arabasız gelmelerini tercih ederiz. Metrobüs ve otobüs duraklarından hipodroma servisler olacak” şeklinde konuştu.

Ahmet Çelik: “Yarın kazanırsam ilk kez 4 kez üst üste kazanan olacağım” Gazi Koşusu’nun son 3 senedir galibi olan Ahmet Çelik ise bu koşunun büyük heyecan olduğunu belirterek, “Bütün atçıların, jokeylerin ve antrenörlerin hayali Gazi Koşusu'dur. Biz ne kadar büyük yarışlar kazansak da bir jokeyde Gazi Koşu kazanmadığı zaman burukluk hisseder. Gazi Koşusu’nda at binmek şeref iken üst üste 3 sene kazanmak herkese nasip olmaz. O yönden çok şanslıyım. Üç sene üst üste 3 kez rahmetli Ekrem Kurt kazanmıştı. Eğer yarın şans bizden yana olursa kazanırsak 4’te 4 yaparsak gerçekten zor bir rekor olacak” diye konuştu.



