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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Gazi Koşusu kazananı Ahmet Çelik: “Herkese nasip olmaz”

Gazi Koşusu kazananı Ahmet Çelik: “Herkese nasip olmaz”

Ahmet Çelik'in açıklamaları

Yarış Jokey Rekor Basın Mensupları 

-Fedai Kahraman'ın açıklamaları
-Genel detay

- İSTANBUL

- 92. Gazi Koşusu’nu kazanan jokey Ahmet Çelik, üst üste 4. kez Gazi’yi kazandığı için çok gururlu olduğunu belirterek, “Herkese nasip olmaz. Duygularımı anlatamıyorum. Bunu yaşamak lazım” dedi.
92. Gazi Koşusu Ahmet Çelik, Hep Beraber Safkan at ile kazandı. Çelik, bu yarışla birlikte üst üste 4. kez Gazi Koşusu'nu kazanarak rekor kırdı. Veliefendi Hipodromu’nda yapılan yarış sonrasında jokey Ahmet Çelik ile Hep Beraberi’in yetiştiricisi Fedai Kahraman basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazi Koşusu’nda 4’te 4 yapmanın çok güzel olduğunu söyleyen Ahmet Çelik, “Herkese nasip olmaz. Burada yarışseverler tarihe tanıklık ettiler. Şans mı?, Başarı mı? ben de bunu bilmiyorum. İsmini artık ne koyarlarsa koysunlar ama 4’te 4 yaptığımız kesinleşti. Duygularımı anlatamıyorum. Bunu yaşamak lazım. Çok gururluyum” diye konuştu.
Çok büyük bir hayali 20 yıl sonra gerçekleştirdiklerini belirten Fedai Kahraman, emeği geçen herkese teşekkür etti.
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