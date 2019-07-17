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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Gaston Campi Trabzon'da İzle

- Gaston Campi Trabzon'da İzle

Gaston Campi'nin gelişinden detay görüntüler

( TRABZON )- Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli oyuncu Gaston Campi'yi Trabzon'a geldi TRABZON

Aston Trol 


- Trabzonspor prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli savunma oyuncusu Gaston Campi'yi sabah saatlerinde Trabzon'a getirdi. Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı 28 yaşındaki Arjantinli stoper Gaston Campi, uzun bir yolculuğun ardından sabah saat 05.00 sıralarında Trabzon'a geldi. Havalimanı Dış Hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan Campi, Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı ve kendisini bekleyen kulübe ait araçla alandan ayrıldı. Bordo-mavili kulübün bugün Arjantinli oyuncuyu bir dizi sağlık kontrolünden geçirdikten sonra yapacağı görüşmenin ardından transfere resmiyet kazandırması bekleniyor.
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