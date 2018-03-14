Galip Güzel: “Avantajımızı sürdürmek istiyoruz”



- Çaykur Rizespor’un başarılı orta saha oyuncusu Galip Güzel, Adanaspor maçını da kazanıp ligde elde ettikleri avantajı sürdürmek istediklerini söyledi.



Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un devre arasında transfer ettiği futbolcusu Galip Güzel, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürülen Adanaspor maçı hazırlıkları öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zor olan ligde iyi bir gidişat sürdürdüklerini söyleyen Galip, “Bu ligde yenilmemek çok önemli ve bayağıdır yenilmiyoruz. Bunun da avantajını şu anda görüyoruz. Üçüncü olanla da bir puan farkı yakaladık. Herkes birbirini yenecek durumda. Kimse ne play-Off’tan ne düşme hattından ne de şampiyonluktan kopmadı. Avantajlı durumdayız. Boluspor’u da yenmemiz bizim için çok önemliydi. Şimdi içeride Adanaspor maçımız var. Rakibimiz düşüşte ve onlar da puan almak istiyorlar. Her maç zor olduğu gibi bu maç da zor olacak. Ama biz bu maçı da kazanıp avantajımızı sürdürmek ve sezon sonuna rahat bir şekilde ulaşmak istiyoruz” dedi.

"Herkes birbirini yenebiliyor" Uzun zamandır 1. Lig'de oynadığını belirten Galip, “Ligin sonuna doğru iş daha da ciddiye biniyor ve puan kayıpları da çok oluyor. Mesela Gaziantepspor, Samsunspor’u yendi. Herkes birbirini yenebiliyor. Ama bizim gidişatımız güzel. En azından Altınordu maçını saymazsak çok fazla kayıp yaşamadık. Kritik haftalardayız ve bu saatten sonra yenilmeyen her türlü avantajı sağlıyor. Adanaspor’u yendiğimiz zaman yolun büyük bir kısmını tamamlamış olacağız” şeklinde konuştu.

Performansıyla ilgili görüşlerini de paylaşan Galip, “İkinci devreye iyi başladım ama sonradan biraz düşüş yaşadığım doğrudur. Boluspor maçıyla yeniden oynamaya başladım. Kalan maçlarımızda takımımıza daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Bu gol olur, asist olur, oyun içinde mücadele olur, daha fazla katkı sağlayacağımı düşünüyorum. İnşallah daha da yükselen bir performans göreceksiniz. Beni en çok etkileyen durum, henüz bir gol atamamış olmam. Bu oyunuma da yansıyor. İnşallah gol de atarım ve o şekilde bir katkım da olur takımıma. Ama sonu şampiyonluk olsun da gol atıp atmamam çok önemli değil” diye konuştu.

Yeşil-mavili taraftarlara seslenen Galip, şehrin içinde gezdiğinde bayrakları gördüğünü ve bunların çok güzel şeyler olduğunu belirterek, “Tam birlik olma zamanı. Taraftarımızı tribünlere bekliyoruz ve bizleri desteklemelerini istiyoruz. İnşallah sezon sonunda hep beraber Çaykur Rizespor’u hak ettiği yere taşıyacağız” şeklinde konuştu.



