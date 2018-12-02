Galatasaraylı taraftarlar Vodafone Park’a doğru harekete geçti

-Galatasaray taraftarının polis kontrolünde geçişi

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- İSTANBUL



- Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesi öncesi, Galatasaray taraftarı Vodafone Park’a gitmek üzere yola çıktı. Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Vodafone Park’ta 20.00’de oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesinde konuk ekip Galatasaray’ın taraftarları Vodafone Park’a gitmek üzere Gezi Parkı’ndan yola çıktı. Geniş güvenlik önlemleri alınan Gezi Parkı’nda toplanan yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, polis kontrolünden geçerek, iki grup halinde Vodafone Park’a ulaşacak.

