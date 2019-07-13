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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor İzle

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor İzle

Antrenmandan görüntüler

- İSTANBUL

Aria Rektör 


- Galatasaray, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılıların Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman basına açık olarak yapıldı. İdman Antrenör Alberto Bartali gözetiminde kondisyon çalışmaları ile başladı.
Futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılarak 3'e 3 ayak tenisi oynadı. Antrenman soğuma hareketleri ile sona erdi. Antrenmanda Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Mariano ve Yunus Akgün takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Öte yandan antrenmanı Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da takip etti. Galatasaray yeni sezon hazırlılarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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