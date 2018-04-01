Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından - Abdurrahim Albayrak - İSTANBUL
- Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarıMaçın ardından - Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Albayrak:"Hak ettiğimiz galibiyeti aldık" - "Takımda şampiyonluk coşkusu oluştu"İSTANBUL (AA) - Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u 2 - 1 yendikleri maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Albayrak, Trabzonspor ile yaptıkları maçların genelde zor geçtiğini anlatarak, "Başta teknik heyet ve Fatih hocama olmak üzere bütün futbolcu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Galatasaray sistemi yavaş yavaş oturdu. Maçın ilk yarısında 27 kez ceza sahasına girmişiz, bu az bir şey değil. Çok güzel oynadık. Hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Trabzonspor da iyi mücadele etti. Onlara bundan sonraki maçlar için başarılar diliyorum." diye konuştu. Süper Lig'de önlerinde 7 önemli maçın olduğunu aktaran Albayrak, "İşimize bakıyoruz. Trabzonspor maçı bitti. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Gençlerbirliği maçına odaklandık. Üç haftadan beri futbolcu kardeşlerimizle Florya'dan otobüsün içinde hep birlikte şarkı söyleyerek maçlara gidiyoruz. Takım içerisinde o ruh, şampiyonluk coşkusu oluştu. Allah'ın izni ile hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.Abdurrahim Albayrak, göreve geldikten sonra futbolculara ciddi ödemeler yaptıklarını vurgulayarak, "Elimizden geldiği kadar ödemeleri yaptık. En yakın zamanda futbolcularımızın şubat ayı maaşlarını da yatıracağız. Peşin peşin ödeyeceğiz. Başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetim kurulundaki arkadaşlar sağ olsun büyük destek oluyorlar. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Allah'ın izniyle hedefimize ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.Albayrak, desteklerinden dolayı sarı - kırmızılı taraftarlara da teşekkür etti.