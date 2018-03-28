Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmandan görüntü

Milli Takım Rektör 

-Maçtan detay

- İSTANBUL

- Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri başladı ve düz koşu ile devam etti. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Antrenman sonrasında Yasin Öztekin, Sinan Gümüş, Denayer ile Hakan Balta, bireysel şut çalışması yaptı. Öte yandan antrenmanda Fatih Terim’in futbolcularla konuşmalar yapması gözlemlendi. Antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Selçuk İnan ile Serdar Aziz, düz koşu çalışması yaparken, Eren Derdiyok da kendisine uygulanan özel program dahilinde çalıştı. Uruguay Milli Takımı’ndan dönen Fernando Muslera ve milli takımlarından gün içinde dönmesi beklenen Younes Belhanda ile Yuto Nagatomo, antrenmanda yer almadı. Sakatlığı bulunan Martin Linnes de antrenmana katılmadı. Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
Hamza Hamzaoğlu Kimdir?Hamza Hamzaoğlu Kimdir?
Medipol Başakşehir - Beşiktaş Maçından KarelerMedipol Başakşehir - Beşiktaş Maçından Kareler
Trabzonspor 4-1 Yeni MalatyapsorTrabzonspor 4-1 Yeni Malatyapsor
Fenerbahçe - Galatasaray Maçının CapsleriFenerbahçe - Galatasaray Maçının Capsleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı