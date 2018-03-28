Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

-Maçtan detay



- İSTANBUL



- Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri başladı ve düz koşu ile devam etti. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Antrenman sonrasında Yasin Öztekin, Sinan Gümüş, Denayer ile Hakan Balta, bireysel şut çalışması yaptı. Öte yandan antrenmanda Fatih Terim’in futbolcularla konuşmalar yapması gözlemlendi. Antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Selçuk İnan ile Serdar Aziz, düz koşu çalışması yaparken, Eren Derdiyok da kendisine uygulanan özel program dahilinde çalıştı. Uruguay Milli Takımı’ndan dönen Fernando Muslera ve milli takımlarından gün içinde dönmesi beklenen Younes Belhanda ile Yuto Nagatomo, antrenmanda yer almadı. Sakatlığı bulunan Martin Linnes de antrenmana katılmadı. Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

