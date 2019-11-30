Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Galatasaray Trabzon'da

Galatasaray Trabzon'da

Galatasaray'ın gelişinden detaylar

- TRABZON

Polis 


- Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi. Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Galatasaray kafilesi, polis eşliğinde çıkış yaptı. Az sayıda sarı-kırmızılı taraftarların karşıladığı kafilede Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı. Takım, kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele geçti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı