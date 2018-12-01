Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Galatasaray taraftarları idmana akın etti

Galatasaray taraftarları idmana akın etti

Taraftarlarla röportaj

Alışveriş Bulduk Rektör 

-Alış-verişlerden detay
-Genel taraftar detay
-bilet detay

- İSTANBUL

- Galatasaray’ın ligde yarın oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesinde Türk Telekom Stadyumu’ndaki taraftarlara açık antrenmana sarı-kırmızılı taraftarlar akın etti. Taraftarlar, kulübün mağazalarından yaptıkları alışverişlerle de giriş için bilet aldı. Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, son idmanını Türk Telekom Stadyumu’nda sarı-kırmızılı taraftar açık olarak gerçekleştirecek. Taraftarlar, İstanbul'daki GSSTORE'lardan yaptığı minimum 19.05 TL'lik alışverişle antrenmanı için bilet sahibi oldu. Kulüplerine destek olan taraftarlar stadın olduğu yerdeki mağazalarda uzun kuyruklar oluşturdu. Bursa’dan geldiğini söyleyen bir taraftar, yarınki maçı alacaklarını, bundan sonraki her maçtan önce Türk Telekom Stadyumu’nda idmanın taraftarlara açık olmasını istediğini söyledi.

İstanbul Beykoz’dan taraftara izlemek için geldiğini belirten bir taraftar ise, “İş yerinden çıkıp geldik. Takımımıza da katkıda bulduk, bilet aldık. Akşam büyük şölene hazır olur. Derbiyi de 2-1 alırız” diye konuştu.
Galatasaray’ın büyük bir kulüp olduğunu idman için yığınla gelen bir başka taraftar ise, “Babam iyi ki beni Galatasaraylı yapmış. O yüzden mutluyum, gururluyum. Alışverişte atkı aldım. Yeğenime bir şeyler aldım. Derbi de 1-0 olsun, bizim olsun. Türkiye’de futbol Galatasaray’a karşı oynanan bir oyundur” ifadelerini kullandı. Antrenmana gelmelerinin sebebinin Teknik Direktör Fatih Terim’in yanında olmak olduğunu vurgulayan sarı-kırmızılı taraftar da yarınki maçı kazanacaklarını söyledi.


İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı