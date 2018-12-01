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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Galatasaray, taraftarının önünde Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, taraftarının önünde Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

Antrenmandan görüntüler

Kışla Rektör 

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- İSTANBUL

- Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, taraftarının önünde yaptığı antrenmanla çalışmalarını tamamlandı. Türk Telekom Stadyumu'nda sarı-kırmızılı taraftarlara açık olan gerçekleşen idman Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapıldı. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve pas çalışması ile devam etti. İdman yarı sahadaki çift kale maçla sona erdi. Antrenmanın ardından orta sahada yuvarlak oluşturan teknik ekip ve futbolcular taraftarın desteğinden dolayı alkışladı.
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