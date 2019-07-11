Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Galatasaray taraftarı kritik dava öncesi adliyeye akın etti İzle

Galatasaray taraftarı kritik dava öncesi adliyeye akın etti İzle

Taraftarlardan detaylar

- İSTANBUL

Mahkeme Heyeti 


- Galatasaray'da yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına yapılan itiraza ilişkin dava öncesi çok sayıda taraftar adliyeye akın etti. Adliye önünde pankartlar açan taraftarlar mevcut yönetim lehine sloganlar attı. Galatasaray Kulübü'nde Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına bazı üyeler tarafından yapılan itiraza ilişkin davanın görülmesine devam edilecek. Görülecek duruşmada mahkeme heyeti, tedbir kararını kaldırması durumunda sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu 1 ay içinde seçime gidecek. Tedbir kararı kaldırılmazsa mevcut yönetim kurulu görevine devam edecek. Kritik duruşma öncesi mevcut yönetime destek veren Galatasaray taraftar grubu ultrAslan’ın çağrısı üzerine çok sayıda taraftar Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önüne akın etti. Burada 'Galatasaray halkındır, lisenin değil' şeklinde pankartlar açan taraftarlar uzun süre mevcut yönetim lehine sloganlar attı. Önümüzdeki dakikalarda başlayacak duruşma öncesi taraftarlar adliye önünde bekleyişini sürdürüyor.
İlgili Foto Galeriler
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Türkiye - Fransa Maçından KarelerTürkiye - Fransa Maçından Kareler
Türkiye - Özbekistan Maçından KarelerTürkiye - Özbekistan Maçından Kareler
Liverpool'un Şampiyonluk Maçından KarelerLiverpool'un Şampiyonluk Maçından Kareler
Galatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından KarelerGalatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından Kareler
Galatasaray - Başakşehir Maçından KarelerGalatasaray - Başakşehir Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı