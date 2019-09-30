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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Galatasaray, PSG maçına hazır

Galatasaray, PSG maçına hazır

Antrenmandan görüntüler

- İSTANBUL

Rektör 


- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde evinde oynayacağı Paris Saint Germain maçının hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde, basına 15 dakikası açık gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı ve düz koşu ile devam etti. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma çalışma gerçekleştirdi. Basına kapalı olan bölümde ise PSG maçının taktiği üzerinde duruldu. Antrenmanda sakatlığından dolayı Mario Lemina yer almadı. Öte yandan antrenmanı Galatasaray İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da takip etti.
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