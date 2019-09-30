Galatasaray, PSG maçına hazır



- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde evinde oynayacağı Paris Saint Germain maçının hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde, basına 15 dakikası açık gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı ve düz koşu ile devam etti. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma çalışma gerçekleştirdi. Basına kapalı olan bölümde ise PSG maçının taktiği üzerinde duruldu. Antrenmanda sakatlığından dolayı Mario Lemina yer almadı. Öte yandan antrenmanı Galatasaray İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da takip etti.

