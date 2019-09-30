Galatasaray, PSG maçına hazır

- Hazırlıklardan görüntülerİSTANBUL (AA) - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Fransa temsilcisi Paris Saint - Germain ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı - kırmızılı oyuncular, basın mensuplarına 15 dakikalık açık bölümde ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.Galatasaray, basına kapalı bölümde ise yarınki karşılaşmanın taktiği üzerinde durdu.Antrenmana sakatlığı bulunan Mario Lemina katılmadı.
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