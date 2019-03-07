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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Galatasaray maçını kazanabiliriz' - ANTALYA

'Galatasaray maçını kazanabiliriz' - ANTALYA

"Galatasaray maçını kazanabiliriz" - ANTALYA - Antalya spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın açıklamaları - Bülent Korkmaz'ın salondan ayrılması "Galatasaray maçını kazanabiliriz" - Antalya spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: - "Her teknik direktör, kazanmak için oynar. Kazanamıyorsan da kaybetmemeyi bilmen gerekir"ANTALYA (AA) - Antalya spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Galatasaray maçından galibiyetle ayrılabilecek güçte olduklarını belirtti.
Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Pazartesi günü Galatasaray'la deplasmanda oynayacakları maça sıkı hazırlandıklarını söyledi.

Geçen hafta MKE Ankaragücü'ne 4 - 2 mağlup olmanın kendilerini üzdüğünü ifade eden Korkmaz, daha çok dönüş yolunda konuk takım taraftarlarının trafik kazası geçirmesine üzüldüklerini dile getirdi.Galatasaray maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Korkmaz, deplasmanda zor bir karşılaşma oynayacaklarını vurguladı.Korkmaz, MKE Ankaragücü maçını kaybetmenin verdiği üzüntüyü üzerlerinden atmak zorunda olduklarını belirterek, şöyle konuştu:"Galatasaray maçı hazırlıklarına yoğun başladık. Dün de oynamayan arkadaşlarımızın performansını artırmak adına hazırlık maçı yaptık. Faydalı oldu. Ligde üç haftalık araya iki maç kaldı. Bu karşılaşmalardan maksimum puanı almak istiyoruz. Galatasaray karşısında çok koşan, çok mücadele eden bir takım olmak zorundayız. Deplasmanda bunu yapıyoruz, bu sonuçlara yansıyor. Aynı şekilde oynarsak, istediğimiz neticeyi alacağımızı düşünüyorum. Galatasaray maçında kazanabiliriz ya da kaybetmeyebiliriz. Bu ikisi bizim için önemli. Her teknik direktör, kazanmak için oynar. Kazanamıyorsa da kaybetmemeyi bilmen gerekir. Dış saha performansını iç saha karşılaşmalarında da göstermemiz gerekiyor."Korkmaz, kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarı Eren Açıkgöz (19) ile Mert Turgut Çakır'a (17) rahmet, camiaya ve ailelerine başsağlığı diledi.

Başsağlığı Trafik Kazası Basın Toplantısı Teknik Direktör Hazırlık Maçı 

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