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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Galatasaray Kulübünün mali kongresinde gerginlik - İSTANBUL

Galatasaray Kulübünün mali kongresinde gerginlik - İSTANBUL

- Gerginlikten detaylar - Mustafa Cengiz'in konuşmasıGalatasaray Kulübünün mali kongresinde gerginlik - Üyeler Ali Öğüdücü ve Cemal Kadir Sevim arasında yaşanan gerginlik nedeniyle kongreye 5 dakika ara verildi - Daha sonra başka üyeler arasında da gerginlik yaşanırken, başkan Mustafa Cengiz kürsüye çıkarak üyelere sakin olma çağrısı yaptıİSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda gerginlikler yaşandı.Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 2018 yıllı olağan mali genel kurulda, eski Galatasaray Kulübü Ticaret Direktörü ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü'nün konuşma yaptığı sırada bazı üyeler sataşmada bulundu.Konuşmasının ardından kendisine tepki gösteren üyelerin yanına giden Ali Öğüdücü ile Cemal Kadir Sevim arasında itişme yaşandı. Bu sırada araya giren diğer üyeler ile güvenlik görevlileri Öğüdücü ve Sevim'i ayırarak, salon dışına götürdü.Gerginlik nedeniyle toplantıya 5 dakika ara verilirken, Ali Öğüdücü ile Cemal Kadir Sevim'in koridorda da tartışması dikkati çekti.Genel kurulda üyelerden Hayrettin Kozak'ın "Gerekirse ibra oylaması yapmayalım." şeklindeki konuşmanın ardından da bazı üyeler arasında gerginlik yaşandı. Üyelerin karşılıklı atışması ve birbirlerinin üzerine yürümesi üzerine kongreyi yöneten Metin Aslan, salona güvenlik görevlilerini çağırdı.Diğer kulüp üyeleri, tartışan üyeleri sakinleştirmeye çalışırken, kulüp başkanı Mustafa Cengiz kürsüye çıkarak uyarıda bulundu.Cengiz, üyelere hitaben yaptığı konuşmada, "Lütfen arkadaşlar hepimiz Galatasaraylıyız. Eski ya da yeni yönetime kızgın olabilirsiniz, vakarınızı ve efendiliğinizi Galatasaray'a yakışır şekilde muhafaza edin. Burası Türkiye'nin batıya açılan penceresi, kavganın, fiziki müdahalenin yeri değil. Bu bize yakışmaz. Beğenmeseniz de lütfen sakin olun. Hepimiz birbirimizin kardeşiyiz. Kontrolsüz öfke kaos yaratır, bizi birbirimize düşürür, hedefimizden saptırır. Lütfen birbirinize saygılı olun, bizi dosta düşmana mahcup etmeyin." ifadelerini kullandı.Mustafa Cengiz'in konuşmasının ardından kongreye devam edildi.

Toplantı Genel Kurul Kulüp Başkanı Rektör Trol 

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