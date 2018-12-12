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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak : 'UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğimiz için mutluyuz' - İSTANBUL

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak : 'UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğimiz için mutluyuz' - İSTANBUL

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak : "UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğimiz için mutluyuz" - İSTANBUL - Galatasaray - Porto maçının ardından - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarıMaçın ardından - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak:"UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamadığımız için üzgünüz ama UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğimiz için mutluyuz"İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri için üzgün, UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam edecekleri için mutlu olduklarını söyledi.

Albayrak, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasında Portekiz'in Porto takımına 3 - 2 yenildikleri maçın ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Porto'ya yenilmelerine rağmen güzel bir futbol sergilediklerini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:"Mağlup olduk ama oynanan futbolun bütün camiayı mutlu ettiğine inanıyorum. Soyunma odasına hoca (Fatih Terim) ile beraber gittik. Hoca, futbolculara inanılmaz güzel bir konuşma yaptı. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ettik. Böyle futbol oynayalım, yenilelim. Bugün iyi bir başlangıç olduğuna inanıyorum. 3 - 2 yenildik. Penaltı kaçırdık, inanılmaz pozisyonlara girdik, kaçırdık. Olabilir. Bugün sakatlıklar ve cezalardan dolayı eksiklerimiz olmasına rağmen, sergilenen futbol hem teknik heyeti hem yönetimi hem de taraftarları mutlu etmiştir. UEFA Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz."Galatasaray'a yakışır bir futbol oynadıklarına değinen Abdurrahim Albayrak, "Mağlup olmamıza rağmen inanılmaz bir soyunma odası vardı. Alkış kıyamet koptu. İşte Galatasaray bu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamadığımız için üzgünüz ama UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kıyam Kıyamet Basın Mensupları 

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