Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Galatasaray Kulübü borcunun 2 milyar 971 milyon lira olduğu açıklandı (2) - İSTANBUL

Galatasaray Kulübü borcunun 2 milyar 971 milyon lira olduğu açıklandı (2) - İSTANBUL

- Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal'ın sunumu - Sarı - kırmızılı kulüp ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 971 milyon lira olduğu açıklandı - Kulübün konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 299 milyon 800 bin lira olduğu belirtildiİSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 971 milyon lira olduğu açıklandı.Sarı - kırmızılı kulübün Türk Telekom Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında, başkan yardımcısı Kaan Kançal kulübün mali raporları hakkında bilgi verdi.Kançal, 30 Eylül 2018 itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklarının toplam borcunun 2 milyar 971 milyon lira, alacaklarının ise 1 milyar 671 milyon 200 bin lira olduğunu dile getirdi. Kaan Kançal, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 299 milyon 800 bin lira olduğunu kaydetti.
Kaan Kançal, sunumunda futbol takımlarının sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağına inandığını belirterek, "Hiçbir zaman kolay bir şampiyonluğumuz olmadı. Fatih (Terim) hocamız da zoru sever. Bütün sıkıntılara ve problemlere rağmen şampiyon olacağız. Ocak ayında gereken eksiklikleri tamamlamak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Lyon Toplantı Şampiyon Divan Kurulu 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Maç Sonunda YıkıldılarMaç Sonunda Yıkıldılar
Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçından KarelerGalatasaray - Çaykur Rizespor Maçından Kareler
Trabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından FotoğraflarTrabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı