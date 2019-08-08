Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Kupayı biz kaldırdık çok mutluyuz'' - ANKARA Video
- TFF Süper Kupa Finali - Ankara Eryaman Stadyumu - Galatasaray - Akhisarspor maçının ardından - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamasıANKARA - TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1 - 0 yenen Galatasaray, kupasını düzenlenen törenle aldı. Maçın ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, açıklamalarda bulundu.
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