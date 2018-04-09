Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz'den Anıtkabir'e ziyaret - ANKARA Haberi
- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki heyet - Mozoleye çelenk bırakılması - Saygı duruşu - Merdivenlerde fotoğraf çekimi - Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdıklarını okuması ve imzalaması - Deftere yazdığı yazıdan görüntü - Cengiz’in taraftarlarla fotoğraf çekinmesiGalatasaray Kulübü Başkanı Cengiz'den Anıtkabir'e ziyaretANKARA - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.