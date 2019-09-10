Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray idmanından detaylar

- İSTANBUL

Rektör Basın Mensupları 


- Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün bir bölümü basın mensuplarına açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmana sarı-kırmızılılar, ısınma hareketleriyle başladı.
5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından 2'şerli iki takıma ayrılan oyuncular, dar alanda pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Kasımpaşa mücadelesinin taktik çalışması gerçekleştirildi.
Antrenmana Lemina, Feghouli, Andone, Babel ve Nagatomo katılmadı. Ayrıca tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Kolombiyalı golcü Falcao'nun yanı sıra Yunus Akgün, Seri ve Luyindama ile de bir süre sohbet etti.
İlgili Foto Galeriler
Millilerimiz 3 Puanı AldıMillilerimiz 3 Puanı Aldı
Galatasaraydan Görkemli İmza TöreniGalatasaraydan Görkemli İmza Töreni
Fenerbahçe:1 Trabzonspor:1Fenerbahçe:1 Trabzonspor:1
A Milliler Dünya Kupası'na zaferle başladıA Milliler Dünya Kupası'na zaferle başladı
Beşiktaş Bir Puanla YetindiBeşiktaş Bir Puanla Yetindi
Kayserispor: 2 Galatasaray: 3Kayserispor: 2 Galatasaray: 3
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı