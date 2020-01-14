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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Galatasaray kafilesi Rize’de

Galatasaray kafilesi Rize’de

Otobüsün otele girişi

-Futbolculardan detay

- RİZE

- Galatasaray kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda Çaykur Rizespor ile oynayacağı ilk maç için Rize’ye ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 15 Ocak tarihinde saat 20.30’da Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak olan maç için hava yoluyla Trabzon’a, ardından kara yolu ile Rize’ye gelerek, konaklayacağı otele ulaştı. Kafile için otel önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Galatasaraylı ekibi bir grup taraftar karşıladı.
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