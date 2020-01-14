Galatasaray kafilesi Rize’de

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- RİZE



- Galatasaray kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda Çaykur Rizespor ile oynayacağı ilk maç için Rize’ye ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 15 Ocak tarihinde saat 20.30’da Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak olan maç için hava yoluyla Trabzon’a, ardından kara yolu ile Rize’ye gelerek, konaklayacağı otele ulaştı. Kafile için otel önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Galatasaraylı ekibi bir grup taraftar karşıladı.



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