Galatasaray kafilesi Malatya'ya geldi

- Taraftarların coşkulu bekleyişi - Galatasaraylı yöneticiler ile futbolcuların otobüse binmesi - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in taraftarlarla fotoğraf çekilmesi - Otobüsün gidişiMALATYA (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatya spor ile yarın yapacağı maç için Malatya 'ya geldi.İstanbul'dan özel uçakla Malatya Havalimanı'na gelen Galatasaray kafilesini, sarı - kırmızılı taraftarlar yalnız bırakmadı.Kafileyi karşılayan bir grup taraftar meşale yaktı, tezahüratta bulundu.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile futbolculara ilgi gösteren taraftarlar, kafilede yer alan isimlerle özçekim yaptı.BtcTurk Yeni Malatya spor - Galatasaray maçı yarın Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.
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