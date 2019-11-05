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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Galatasaray kafilesi İspanya'ya geldi - MADRİD

Galatasaray kafilesi İspanya'ya geldi - MADRİD

- Galatasaray Kafilesinin görüntüleri - Kafileyi karşılayan taraftarların görüntüleri - Sarı - kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacakMADRİD (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında yarın Real Madrid ile karşılaşacak Galatasaray takımı Madrid 'e geldi.Adolfo Suarez Madrid Barajas Havalimanı'nda sarı - kırmızılı kafileyi Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay karşıladı. Madrid 'e eşi Fulya Terim ile gelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, havalimanında takımı karşılayan az sayıda taraftarın isteğini geri çevirmeyerek, birlikte fotoğraf çektirdi.Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yer aldığı sarı - kırmızılı kafile, daha sonra havalimanından otobüsle kalacağı otele geçti.Galatasaray, maçın oynanacağı Santiago Bernabeu Stadı'nda bu akşam son antrenmanını yapacak. Teknik direktörü Terim ve bir futbolcu da antrenman öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.Real Madrid - Galatasaray maçı TSİ 23.00'te başlayacak.

Tiago Basın Toplantısı Toplantı Rektör 

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