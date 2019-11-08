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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Galatasaray kafilesi, Gaziantep'e geldi - GAZİANTEP

Galatasaray kafilesi, Gaziantep'e geldi - GAZİANTEP

- Galatasaray kafilesi Gaziantep 'e geldi - Gaziantep Havalimanında bekleyen taraftarlar - Futbolcuların çıkması - Futbolcuların taraftar ile fotoğraf çektirmesi - Fatih Terim'in taraftar ile fotoğraf çektirmesiGalatasaray kafilesi Gaziantep 'e geldiGAZİANTEP (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Gaziantep 'e geldi. Gaziantep Havalimanı'nda tezahüratlarda bulunan sarı - kırmızılı taraftarlar, takımlarını havalimanından çıktığı anda coşkuyla karşıladı.Sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık veren futbolcular, hatıra fotoğrafı çektirdiği taraftarların formalarını imzaladı.Güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen sarı - kırmızılı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti. Kafilede Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı. Gaziantep FK ile Galatasaray arasında Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Hatıra Fotoğrafı Tezahür Tezahürat Forma Takım Otobüsü 

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