Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Galatasaray kafilesi Erzurum’da

Galatasaray kafilesi Erzurum’da

- Kafileden detaylar

Tezahür Tezahürat Rektör 

-- Taraftarlardan detaylar

- ERZURUM

- Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Erzurum’a geldi. Erzurum Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı ekibi, burada bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, havalimanı çıkışı futbolculara tezahürat yaptı, Teknik Direktör Fatih Terim'e çiçek verdi. Sarı-kırmızılı ekip, otobüsle konaklayacağı otele hareket etti. BB Erzurumspor ile Galatasaray arasında yarın saat 19.00'da Kazım Karabekir stadyumunda oynanacak karşılaşmada, hakem Cüneyt Çakır görev yapacak. Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: "Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne." Akhisarspor maçı sonrası yapılan tetkiklerinin ardından arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve özel bir program dahilinde çalışan Yuto Nagatomo, kamp kadrosunda yer almadı.
İlgili Foto Galeriler
İM Kayserispor - Beşiktaş maçından en güzel fotoğraflarİM Kayserispor - Beşiktaş maçından en güzel fotoğraflar
Beşiktaş - Fenerbahçe Maçında En Güzel KarelerBeşiktaş - Fenerbahçe Maçında En Güzel Kareler
Galatasaray - Akhisarspor Maçından KarelerGalatasaray - Akhisarspor Maçından Kareler
Kasımpaşa - Galatasaray Maçından KarelerKasımpaşa - Galatasaray Maçından Kareler
Fenerbahçe - Atiker Konyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Atiker Konyaspor Maçından Kareler
Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Maçından KarelerEvkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı