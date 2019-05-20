Galatasaray’ın Şampiyonluk Kupası Ankara’dan yola çıktı

-Başkan Büyamin Bozgeyik’in konuşması

-Kupa’nın uğurlanması



- ANKARA



- Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonluk Kupası Ankara’dan sahibine ulaşmak için yola çıktı. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ın Şampiyonluk Kupası Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda düzenlenen törenle İstanbul’a uğurlandı. Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik yaptığı konuşma ile kupaya veda etti. “Lige renk katan bütün takımlarımızı canı gönülden kutluyoruz” Dün akşamki maçın sonucuna göre Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiğini ifade eden Başkan Bozgeyik, “Bütün Galatasaray camiasını gönülden tebrik ediyoruz. Biz de bugün Süper Lig sponsoru olarak bir haftadır sergilediğimiz şampiyonluk kupasını uğurlamak için Spor Toto Teşkilatı olarak bütün arkadaşlarım ile bir aradayız. Galatasaray’a önümüzdeki yıl Şampiyonalar Lig’inde başarılar diliyoruz. Ayrıca lige renk katan bütün takımlarımızı canı gönülden kutluyoruz. Önümüzdeki sezonun da centilmenliğin ön planda olduğu bir sezon olarak geçmesini diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından şampiyonluk kupası İstanbul'a doğru yola çıktı. Uğurlama törenine Spor Toto Teşkilatı çalışanları da katıldı.



