Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Galatasaray’ın Şampiyonluk Kupası Ankara’dan yola çıktı

Galatasaray’ın Şampiyonluk Kupası Ankara’dan yola çıktı

Kupa detayları

Pons Şampiyon Şampiyonluk Kupası 

-Başkan Büyamin Bozgeyik’in konuşması
-Kupa’nın uğurlanması

- ANKARA

- Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonluk Kupası Ankara’dan sahibine ulaşmak için yola çıktı. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ın Şampiyonluk Kupası Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda düzenlenen törenle İstanbul’a uğurlandı. Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik yaptığı konuşma ile kupaya veda etti. “Lige renk katan bütün takımlarımızı canı gönülden kutluyoruz” Dün akşamki maçın sonucuna göre Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiğini ifade eden Başkan Bozgeyik, “Bütün Galatasaray camiasını gönülden tebrik ediyoruz. Biz de bugün Süper Lig sponsoru olarak bir haftadır sergilediğimiz şampiyonluk kupasını uğurlamak için Spor Toto Teşkilatı olarak bütün arkadaşlarım ile bir aradayız. Galatasaray’a önümüzdeki yıl Şampiyonalar Lig’inde başarılar diliyoruz. Ayrıca lige renk katan bütün takımlarımızı canı gönülden kutluyoruz. Önümüzdeki sezonun da centilmenliğin ön planda olduğu bir sezon olarak geçmesini diliyorum” dedi.
Konuşmanın ardından şampiyonluk kupası İstanbul'a doğru yola çıktı. Uğurlama törenine Spor Toto Teşkilatı çalışanları da katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Galatasaray - Başakşehir Maçından KarelerGalatasaray - Başakşehir Maçından Kareler
Fenerbahçe - Akhisarspor Maçından KarelerFenerbahçe - Akhisarspor Maçından Kareler
Galatasaray Deplasmanda Ç.Rizesporu YendiGalatasaray Deplasmanda Ç.Rizesporu Yendi
Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçından KarelerFenerbahçe-Kasımpaşa Maçından Kareler
Sivasspor - Başakşehir Maçından KarelerSivasspor - Başakşehir Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı