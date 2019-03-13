Galatasaray’ın mart ayı divanı başladı Haberi

-Mustafa Cengiz detay

-Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamaları

-Faruk Süren ve Alp Yalman'ın açıklamaları

-Genel detay



- İSTANBUL



- Galatasaray Kulübü'nün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılan toplantı geçtiğimiz ay vefat eden kulüp üyeleri için saygı duruşu ile başladı.

Daha sonra Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun gündem maddelerini okuması ile devam eden toplantıda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyeleri tam kadro hazır bulundu. Divan toplantısında ayrıca eski başkanlardan Faruk Süren ile Alp Yalman da yer aldı.

