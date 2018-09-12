Galatasaray’ın eylül ayı divanı başladı Haberi

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- İSTANBUL



- Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu eylül ayı toplantısı başladı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda düzenlenen divan toplantısına Başkan Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyeleri tam kadro yer aldı. Toplantı geçtiğimiz aylarda vefat eden üyeler için yapılan anma töreni ile başladı.

Divan başkanlığı daha sonra gündemi okudu. Kurulunun oyuna sunulan gündem oy birliği ile kabul edildi. Eylül ayı divanının gündemi ise şöyle: 1. Temmuz ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması, 2. Divan Başkanlığı'na gelen evrakın okunması, 3. Divan Kurulunun faaliyetleri hakkında bilgilendirme, 4. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi, 5. Tüzüğümüzün 87/14 maddesi uyarınca Kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tabloların Yönetim Kurulunca sunulması, 6. Tüzüğümüzün 96/8 maddesi uyarınca Kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarla ilgili olarak, Denetim Kurulunun tespit ve incelemeleri, 7. Gündemin 5. ve 6. maddesinde sunulan raporlarla ilgili görüşme 8. Kapanış

