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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Galatasaray'ın borcu: '2 milyar 971 milyon TL'

Galatasaray'ın borcu: '2 milyar 971 milyon TL'

Kaan Kançal'ın açıklamaları

Lyon Şampiyon 

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- İSTANBUL

- Galatasaray Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 971 milyon TL olduğu açıklandı. Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan Aralık ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, yönetim kurulu adına kulübün mali raporları hakkında açıklamalarda bulundu. Kançal, 30 Eylül 2018 itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklarının toplam borcunun 2 milyar 971 milyon TL, alacaklarının ise 1 milyar 671 milyon 200 bin TL olduğunu söyledi.

Kaan Kançal, borç alacak farkının ise 1 milyar 299 milyon 800 bin TL olduğunu belirtti.
Futbol takımının sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağına inandığını vurgulayan Kaan Kançal, "Hiçbir zaman kolay bir şampiyonluğumuz olmadı. Fatih (Terim) hocamız da zoru sever. Bütün sıkıntılara ve problemlere rağmen şampiyon olacağız. Ocak ayında gereken eksiklikleri tamamlamak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

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