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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Galatasaray'ın borcu 2 milyar 825 milyon lira - İSTANBUL

Galatasaray'ın borcu 2 milyar 825 milyon lira - İSTANBUL

- Kaan Kançal'ın açıklamalarıGalatasaray'ın borcu 2 milyar 825 milyon lira - Sarı - kırmızılı kulüp ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla toplam borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira, borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğu duyurulduİSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu açıklandı.Sarı - kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen mart ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan Kançal, kulübün mali raporları hakkında bilgi verdi.Sunumunda sarı - kırmızılı kulübün borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğunu aktaran Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 560 milyon 100 bin lira olduğunu kaydetti.
Kaan Kançal, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğunu dile getirdi.

Lyon Toplantı Divan Kurulu 

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