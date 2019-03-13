Galatasaray'ın borcu 2 milyar 825 milyon lira - İSTANBUL
- Kaan Kançal'ın açıklamalarıGalatasaray'ın borcu 2 milyar 825 milyon lira - Sarı - kırmızılı kulüp ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla toplam borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira, borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğu duyurulduİSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu açıklandı.Sarı - kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen mart ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan Kançal, kulübün mali raporları hakkında bilgi verdi.Sunumunda sarı - kırmızılı kulübün borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğunu aktaran Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 560 milyon 100 bin lira olduğunu kaydetti. Kaan Kançal, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğunu dile getirdi.
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