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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Galatasaray’ın borcu 1 milyar 569 milyon TL

Galatasaray’ın borcu 1 milyar 569 milyon TL

Kaan Kançal'ın sunumundan detaylar

- İSTANBUL

Lyon Toplantı Divan Kurulu 


- Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının, 30 Eylül 2019 itibarıyla net borcunun 1 milyar 569 milyon TL olduğu açıklandı. Galatasaray Spor Kulübü’nün Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Salonu'nda yapılan aralık ayı divan kurulu toplantısında Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, kulüp ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla mali tablolar ile ilgili sunum yaptı. Galatasaray’ın konsolide net borcunun 1 milyar 569 milyar TL olduğunu kaydeden Kançal, döviz cinsinden borcun 253.7 milyon Euro olduğunu ifade etti.
Ekim ayı divan toplantısında kulüp ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2019 itibarıyla net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin TL olduğu açıklanmıştı.
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