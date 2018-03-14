Galatasaray’ın borç alacak farkı toplam 1 milyar 61 milyon TL

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- İSTANBUL



- Galatasaray Kulüp ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2017 itibarıyla borç alacak farkının 1 milyar 61 milyon TL olduğu açıklandı. Galatasaray’ın Dedeman Otel’de yapılan mart ayı divan kurulunda kulübün borcu da açıklandı. Toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla mali raporunu yönetim kurulu adına Okan Böke okudu. Kulüp ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2017 itibarıyla net borç alacak farkının 1 milyar 61 milyon TL olduğunu belirten Böke, "Dolar bazında bu rakam 302 milyon Dolar’dır. Bankalara olan borçlar da 254 milyon Dolar’a gerilemiştir” diye konuştu.



