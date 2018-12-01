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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Galatasaray’ın antrenmanında dünya rekoru!

Galatasaray’ın antrenmanında dünya rekoru!

Taraftarlardan görüntüler

İstifa Dünya Rekoru Tezahür Tezahürat Rektör 

-Fatih Terim ve futbolculardan görüntüler
-Meşale görüntüleri
-Genel görüntüler

- - Galatasaray’ın antrenmanı 40 bin 541 taraftar izledi- Dünyada ücret ödenerek izlenen en yüksek seyirci sayısına ulaşan antrenman oldu İSTANBUL

- Galatasaray’ın Beşiktaş derbisi öncesinde Türk Telekom Stadyumu’ndaki taraftara açık antrenmanını 40 bin 541 sarı-kırmızılı taraftar takip etti. Bu etkinlik ayrıca dünyada ücret ödenerek izlenen en yüksek seyirci sayısına ulaşan antrenman oldu. Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında yarın saat 20.00’de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, son idmanını Türk Telekom Stadyumu’nda sarı-kırmızılı taraftar açık olarak gerçekleştirdi. Kombine ve GSStore’dan 19.05 TL’lik yapılan her alış-verişlerinde bir antrenmanı izleme bileti kazandı. Antrenmanı ücret ödeyen ve kombine sahipleri ile birlikte toplam 40 bin 541 taraftar izledi. Bu etkinlik ayrıca dünyada ücret ödenerek izlenen en yüksek seyirci sayısına ulaşan antrenman oldu. Tribünlerde tezahürat ve meşale şovlarının yapıldığı antrenmanı, Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri tam kadro takip etti. Meşalelerden dolayı zaman zaman sahanın içi görülemedi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve oyunculara yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve istifaya devam etti.
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