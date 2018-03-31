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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Galatasaray’ın 2018 yılı bütçesi kabul edildi

Galatasaray’ın 2018 yılı bütçesi kabul edildi

Oylamadan detaylar

- - Genel kurul yaklaşık 12 saat sürdü- 2 bini aşkın üye takip etti İSTANBUL

Lyon Genel Kurul 


- Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurulunda açıklanan 2018 yılında gelir bütçesinin 83 milyon 943 bin 510 TL, gider bütçesinin ise 153 milyon 364 bin 334 TL olacağı yapılan oylama ile kabul edildi. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Galatasaray'ın Mali Genel Kurulu'nda 2018 yılının bütçe oylaması da yapıldı. Kurulda oy çokluğu ile kabul edilen bütçeye göre sarı-kırmızılıların 2018 gelir bütçesinin 83 milyon 943 bin 510 TL olduğunu açıklandı. Gider bütçesinin ise 153 milyon 364 bin 334 TL olacağı belirtildi. Kongrede ayrıca eski yönetici Levent Nazifoğlu'nun da yer aldığı üyelerin disiplin cezaları kaldırıldı. Saat 10.00'da başlayan genel kurul yaklaşık 12 saat sürdü. Genel kurulu ise 2 bini aşkın üye takip etti.
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