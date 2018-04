Galatasaray'ın 2009'da Eurocup'ı kazanan kadrosu, müzeyi gezdi

-Işıl Alben'in açıklamaları

-Okan Çevik'in açıklamaları

-Mustafa Cengiz'in açıklamaları



- - Işıl Alben: "Şu anda 2009 yılındaki heyecanı yaşıyorum"- Mustafa Cengiz: "Avrupa'da 2 kupayı birden alabilen tek takım biziz" İSTANBUL



- Eurocup'ı 2009 yılında kazanarak Türkiye'nin kadınlarda ilk Avrupa Kupası'nı kazanan Galatasaray, dönemin kadrosundaki oyuncuları ve hocasını stadyumda ağırladı. Yapılan müze turunun ardından konuşan Işıl Alben, aynı heyecanı yaşadığını belirtirken, Başkan Mustafa Cengiz ise "Avrupa'da 2 kupayı da kazanan tek takım Galatasaray'dır. Bunun onurunu yaşıyoruz" dedi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın 2009 yılında Eurocup'ı kazandığı kadro, Galatasaray müzesini gezdi. Türkiye'ye gelen ilk kadınlar Avrupa Kupası olma özelliği taşıyan Eurocup için gerçekleşen müze ziyaretinde Başkan Mustafa Cengiz de hazır bulundu. Müzeyi gezdikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Işıl Alben, "Böyle bir organizasyonda bizleri davet ettiği ve bizleri gururlandırdığı için başkanımız ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz. Bizim için çok özel anlardı. Tekrar aynı duyguları yaşadık. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Yarın çok önemli bir maçımız var ve hazırız. Burada bulunmamızın önemi çok ayrı ve bu anı yaşıyoruz. Dediğim gibi çok önemli bir davet oldu bizim için. Kulübümüzün tarihi Avrupa kupalarıyla çok şanlı. Biz de yarın bir kupa daha hediye etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Uzun yıllardır Galatasaray forması giyen ve daha ne kadar bu formayı giymeye devam edeceği sorulan Işıl Alben, "Ben Galatasaray formasını çok büyük bir gururla taşıyorum. Çocukluktan bu yana en büyük hayalimdi. Kulübüm beni istediği sürece de devam edeceğim" derken, Başkan Mustafa Cengiz de "O yaşadığı sürece her zaman bizimle. Ama oyuncu, ama başka şekilde. Kendisi bir simgedir" diye konuştu.

Mustafa Cengiz: "Türkiye'de 2 büyük kupayı da alan tek takımız" Dönemin başantrenörü Okan Çevik, çok gururlu olduklarını aktarırken, "Tarihi büyük başarılarla dolu kulübe ilk Avrupa Kadınlar Kupası'nı kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Yönetim kurulumuzun bugün bizi bir araya toplaması çok güzel oldu bizim için. Böyle bir ilki başarmanın, bütün ekip olarak her zaman gururunu yaşayacağız" dedi.

Başkan Mustafa Cengiz, Türk kadınının toplumdaki yerinin öneminden bahsederek, "Cumhuriyetimizle birlikte Türk kadınının kendini kanıtlayıp toplumda aksiyon almasının yollarından birisi de spor oldu. Galatasaray ve değerli büyük rakiplerimiz, kadın sporuna değer veriyor. Bugün Türkiye'nin gelişmesinde, sosyal gelişmesinde kadınımızın toplumda rol alması anlamında Galatasaray ve rakiplerinin çok büyük payı var. Yarın çok önemli bir maça çıkacağız basketbolda ve inşallah bu maçı kazanırız. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Avrupa'nın 1 ve 2 numaralı kupalarını alan tek takım. Bu onur bize ait. Kızlarımıza, taraftarlara, camiaya verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ederim" dedi.

"Yarın inşallah 1 kupa daha gelecek" Kadınların basketbolda çok önemli bir maça çıkacağını hatırlatan Cengiz, "Genelde sadece futbol maçlarına gidiyorlar. Bu genel eğilim, eleştirmek için söylemiyorum. Ama yarın Galatasaray tarihine, bu müzeye 1 kupa daha getirecek önemli bir fırsat var. Taraftarlarımız 13 branşta da bizleri yalnız bırakmıyorlar. Dün takım mağlup olmasına rağmen gelip karşıladılar. Dünyada 30 bin kişi önünde antrenman yapan başka takım olduğunu düşünmüyorum. İnşallah olur. Yarın taraftarlarımızın salonu tümüyle doldurmalarını ve kızlarımızı bu yolda yalnız bırakmamalarını istiyorum" dedi.

Futbolla ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan Galatasaray Başkanı, "Bugün konumuz basketbol. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum ve yarın maça bekliyorum. Galatasaray yarıştığı her dalda şampiyonluğun en büyük adayıdır. En büyük kupa, emek verilen, sahada ölümüne mücadele ettiğiniz, rakibi küçük görmediğiniz, rakipten çok daha fazla saldırdığınız ve çok daha fazla istediğiniz kupalardır" diyerek sözlerini tamamladı.