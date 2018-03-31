Galatasaray Genel Kurulu’nda gerginlik

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- - Ali Öğüdücü ile Cemal Kadir Sevim arasında tartışma yaşandı İSTANBUL



- Galatasaray Mali Genel Kurulu’nda üyelerden Ali Öğüdücü ile Cemal Kadir Sevim arasında tartışma yaşandı. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Galatasaray'ın Mali Genel Kurulu'nda gerginlik yaşandı. Üyelerden Ali Öğüdücü’nün konuşması sırasında salonda konuşması kesildi. Ali Öğüdücü, açıklamalarını tamamlamasının ardından konuşmasını karşı çıkan Cemal Kadir Sevim’in yanına gitti. Aralarında yaşanan gerginlik sonrasında genel kurula 5 dakika ara verildi.

İkili arasındaki tartışma daha sonra verilen arada da salonun koridorlarında devam etti.

