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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü - İSTANBUL

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü - İSTANBUL

- Antrenmandan detaylarGalatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü - Antrenmanda hafif bir sakatlık yaşayan Linnes, çalışmayı yarıda bıraktıİSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 9 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı - kırmızılı oyuncular, ardından 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi. Fatih Terim'in çift kale maç sırasında futbolculara uyarılarda bulunması dikkati çekti.Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes, antrenmanda hafif bir sakatlık yaşadı. Linnes, Fatih Terim ve takım doktoruyla konuştuktan sonra idmanı yarıda bıraktı.Öte yandan Sofiane Feghouli, Bafetimbi Gomis ve Yuto Nagatomo, antrenmanın ardından bir süre koştu.

Teknik Direktör Rektör Irak 

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