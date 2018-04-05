Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

-Linnes'in çıkışı

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- İSTANBUL



- Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde basına açık olarak gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Pas çalışmaları ile devam eden antrenman yarı saha yapılan çift kale maç ile sürdü. Maç sırasında Fatih Terim, takımı saha ortasında toplayarak uyarılarda bulundu. Antrenman rejenarasyon çalışması ile sona erdi. Antrenmanın ardından Bafetimbi Gomis, Sofiane Feghouli ve Yuto Nagatomo, düz koşu çalışması gerçekleştirdi. Antrenman sırasında ufak bir sakatlık geçiren Martin Linnes, Fatih Terim ve Takım Doktoru Yener İnce ile konuşmasının ardından çalışmayı yarıda bıraktı.

