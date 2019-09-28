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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından - Levent Şahin - İSTANBUL

Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından - Levent Şahin - İSTANBUL

- Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin'in açıklamalarıDerbi maçın ardından - Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin:"Maalesef yine orta alandan hücuma geçişte, top aktarımında sonuç almakta sıkıntı yaşadık"İSTANBUL (AA) - Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile 0 - 0 berabere kaldıkları derbi maçta düşündükleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Şahin, karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, maç öncesi bekledikleri, planladıkları ve öngördükleri futbolu ortaya koyamadıklarını belirterek, "Bunları yapamayınca maçın sonucu normal. Maalesef yine orta alandan hücuma geçişte, top aktarımında sonuç almakta sıkıntı yaşadık." dedi.
Çalışmalarının karşılığının bu olmadığını kaydeden Şahin, "Çok daha iyi olacak. En kısa sürede toparlanacağız. Sonuçta bir maç geride kaldı. Çok fazla pozisyonun olmadığı, girilen pozisyonların da sonuçlandırılamadığı bir maç oldu." değerlendirmesinde bulundu.Hücumda sıkıntı yaşamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Şahin, "Pas yapan bir takımız. Bu pası yapamadığımız zaman geçiş hücumlarında sıkıntı yaşıyoruz. Bunu düzelttiğimizde sorunlarımız giderilecektir. Sıkıntılarımızı en kısa sürede çözeceğiz ve gerçek Galatasaray'ı izlettireceğiz." diye konuştu.

Tarım Basın Toplantısı Toplantı 

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