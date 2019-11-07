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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından 1 taraftara gözaltı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından 1 taraftara gözaltı

Taraftarın polis otomobiline biniş görüntüleri

- İSTANBUL

Polis İsaf 


- Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-lacivertli tribünlere yönelik hayasız hareketlerde bulunduğu belirlenen Tuncay E. gözaltına alındı. Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde misafir tribününe 'Hayasız hareket' yaptığı belirlenen Tuncay E.'ye 6222 Sayılı Kanuna Muhalefet-Hayasızca Hareketler maddesi uygulandı. Müsabakanın ardından Galatasaray güney tribününde bulunan Tuncay E., Fenerbahçe taraftarlarına yönelik hayasız harekette bulunduğundan dolayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin araştırmaları sonucunda dün gözaltına alındı.
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