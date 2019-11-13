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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Galatasaray divanı başladı, Başkan Cengiz katılmadı

Galatasaray divanı başladı, Başkan Cengiz katılmadı

Toplantıdan detaylar

- İSTANBUL

Saygı Duruşu 2010 Yılı Toplantı 


- Galatasaray Spor Kulübü Kasım Ayı Olağan Divan Toplantısı başladı.
Toplantıya Başkan Mustafa Cengiz katılmadı. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşen toplantı Divan Başkan Eşref Hamamcoğlu’nun gündemi okutmasıyla başladı.
Daha sonra geçtiğimiz ay içinde vefat eden kulüp üyeleri için saygı duruşunda bulunuldu. Toplantıya Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz katılmazken, yöneticilerden Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru ve Dilek Kutlu yer aldı. Öte yandan divanda eski Başkan Dursun Özbek de bulunuyor. Divan toplantısında 2010 yılında yürürlüğe giren kulüp tüzüğünün güncellenmesi gereken maddeleri üzerindeki değişiklikler görüşülecekti fakat bu gündemin daha sonraki toplantılarda görüşülmesine oy çokluğu ile karar verildi.

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