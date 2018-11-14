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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Galatasaray divanı basına açık yapılıyor

Galatasaray divanı basına açık yapılıyor

Oylamadan detaylar

- İSTANBUL

Toplantı 


- Galatasaray kasım ayı divan toplantısında verilen önerge ile toplantının basına açık ya da kapalı olması oylandı. Yapılan oylamada oy çokluğu ile toplantının basına açık yapılması kararlaştırıldı. Galatasaray Spor Kulübü, Kasım Ayı Olağan Divan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Divan başkanlığına gelen önerge ile toplantının basına açık ya da kapalı şekilde devam etmesi üyelerin oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile divan toplantısının basına açık olarak yapılması kararı verildi.

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