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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Galatasaray divan kurulu başladı

Galatasaray divan kurulu başladı

Galatasaray Spor Kulübü üyelerinden detaylar

- İSTANBUL

Toplantı Divan Kurulu 


- Galatasaray Spor Kulübü Eylül ayı Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı başladı.
Galatasaray’da Emlak Konut ile yapılan Riva ve Florya sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin durumun ana gündem maddelerinden biri olacağı Eylül ayı Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı, Gayrettepe’de bir otelde başladı.
Dursun Özbek, Ali Dürüst, Faruk Süren, Ahmet Özdoğan, Bülent Tulun gibi sarı-kırmızılı camianın önemli isimlerinin de katılım gösterdiği toplantı basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
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