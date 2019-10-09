Galatasaray Divan Başkanı Hamamcıoğlu sert konuştu! -1



- Galatasaray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, bugünkü toplantıda sert açıklamalar yaptı. Yönetim kuruluna hep birlikte destek olmaya hazır olduklarını belirten Hamamcıoğlu, "Onların da bu desteğe açık olması gerekir. Burası Galatasaray Spor Kulübü’nün divan kuruludur, başka kulübün değil" dedi.

Galatasaray Lisesi’nde yapılan sarı-kırmızılıların ekim ayı divan toplantısında Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ı Galatasaray yapan başlıca değerlerin demokrasi ve biat etmeme kültürü olduğunu belirten Hamamcıoğlu, “Tek adamlığa, yalan söylemeye, ciddiyetsizliğe, sansüre ve Galatasaray’dan faydalanmaya Galatasaray’da tahammül edilemez. Divan kurulu, Galatasaray’ın yazılı ve yazılı olmayan kurallara uygun yönetilmesine, makam hırsı sahiplerine, gelecek nesillere Galatasaray oluşturma çabasına, temsil becerisine sahip olmayanlara, marka değerini yıpratanlara ve doğru söylemeyenlere muhaliftir. Bugün kulüp olarak yaşanmakta olan süreçte maalesef bu değerleri hatırlatmanın faydasının olmadığını görüyoruz. Artık somut örneklerle sürdüreceğiz” diye konuştu.

Emlak Konut ile yaşananlardan sonra olağanüstü divan toplantısında mevcut başkan Mustafa Cengiz ile eski başkan Dursun Özbek’in toplanması konusunda karar çıktığını belirten Eşref Hamamcıoğlu, “Bu süreci yönetmek konusunda bilgi alışverişi konusu olacaktı. Öncelikle Mustafa Cengiz ile konuştum. Olağanüstü yapılan divan toplantısının olduğu hafta perşembe günü ofisime davet ettim. Eğer Cengiz’den teyit alsaydım Dursun Özbek’i arayacaktım. Cengiz katılmama hakkını kullanarak, Dursun Özbek’i eleştirerek, ‘Ben kimse ile kenetlenmeyeceğim. Bu toplantının faydasına inanmıyorum’ dedi.

Bu kararının divan toplantısında alındığını söylediğimde ‘Ben böyle bir şey söylemedim’ dedi ve biz de bunu kapattık. Bu gelişmeyi duyurmayı düşünmüyordum” şeklinde konuştu.

"Galatasaray’ın başkanlık makamı kutsaldır" Mustafa Cengiz’i eleştiren ve divana karşı cephe açtığını söyleyen divan başkanı Hamamcıoğlu, “Bunun size ne faydası olabilir? Bu konuyu sizin yönetiminizdeki arkadaşlarla da konuştum. Onlar da bu konudan rahatsızlar. Böyle polemikler yaparak Galatasaray Galatasaray Spor Kulübü, tam gaz uçuruma gitmektedir. Buna mutlaka engel olunması lazımdır. Galatasaray’ın başkanlık makamı kutsaldır. Hepimiz saygı göstermeli, yıpranmasına izin vermemeliyiz. Buna başkan da dahildir” ifadelerini kullandı. "Nerede bu bağımsız denetim raporları?" Denetim kurulu ile arasında geçen konuşmaları anlatan Eşref Hamamcıoğlu, “Bağımsız denetim raporunu hala göndermediler. Biz size gönderdik diyorlar. Bize kıyak çekmişler. Yıllardır yapılan işin yapılmaması gerektiğini iyi işler açısından yapıldığında denetim kurulunun müthiş keşfine borçluyuz. Bununla ilgili olarak tüzük maddesi var. Divana diyorlar ki ‘Ben sen ile paylaşmamam gereken mali bilgileri paylaştım. Sen de bunları kamuya açtın. Gizli sırlarımızı ifşa ettin.’ Beyler siz hangi çağda yaşıyorsunuz? İmza karşılığı almak üzere çıktıları stada gelip alacaklar mı? 2 bin üyesi olan divan kurulunun başkanı güven olduğu için seçilmiştir. Biz ilgili divan üyeleri talep ettiği zaman gönderiyoruz. Bu bir suç ise sebebi biz değiliz, onu paylaşanlarda arayacaksınız. Denetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ben sizin yerinizde olsaydım, neler yapardım. Size denetim yapma yetkisi veren genel kurul son mali genel kurulda vekaleti iptal etmiştir. Siz mahkeme kararı ile şu an ayakta duruyorsunuz. Ben sizin yerinizde olsam mali genel kurula yetiştirilmesi gereken mali raporu yetiştirirdim. Hesap soran genel kurul üyelerine rapor kitapçığını atmazdım. Son 5 ayda 6 kere uyarı mektupları gönderen Emlak A.Ş’nin sürecini daha yakın takip eder sorun var diye raporlardım. Biz 3 aydır bağımsız denetim kurulu raporunu talep ediyoruz sizden. Başkanımız Mustafa Cengiz iki tane bağımsız denetimden geçtiğini söylüyor. Hani nerede bu denetim raporları" açıklamasında bulundu. "Burası Galatasaray Spor Kulübü’nün divan kuruludur" 'Galatasaray’da yaptım oldu, ne dersem o olur, diğer kurulları takmam' sürecinin çoktan geçtiğini vurgulayan Hamamcıoğlu, “Mutlaka çözüm bulunması gerekiyor. Bu çözümü başkan ve yönetim kurulu tertip edeceklerdir diye düşünüyorum. Hep birlikte yönetim kuruluna destek olmaya hazırız. Onların da bu desteğe açık olması gerekir. Burası Galatasaray Spor Kulübü’nün divan kuruludur. Başka kulübün değildir. Galatasaray Spor Kulübü çaresiz değildir” dedi.



